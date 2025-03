Fortaleza se impõe no Castelão e bate o Fluminense na estreia do Brasileirão

Com um primeiro tempo irretocável, o Fortaleza estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Assim, em pleno Castelão, o Leão venceu o Fluminense por 2 a 0 e reagiu na temporada. Em campo, Lucero e Tinga, de cabeça, aproveitaram os erros defensivos do Tricolor de Laranjeiras e marcaram os gols do triunfo do time cearense.

Na próxima rodada, o Leão do Pici mede forças com o Mirassol, dia 6 (domingo), às 18h30 (de Brasília), no Maião. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), no Maracanã.