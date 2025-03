Estreante, Juninho crê que Inter pode ser postulante ao título

Zagueiro fez partida sólida no Maracanã, sua primeira com a camisa colorada; jogador celebra ponto conquistado pelo Inter fora de casa

Estreante da noite pelo lado do Inter no empate em 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado (29), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão, o zagueiro Juninho comemorou o ponto fora de casa. O defensor avaliou o duelo contra o Rubro-Negro, revelando se considera os dois times postulantes ao título.

“Eu creio que sim, tem que valorizar a partida, é um empate muito importante para a sequência do campeonato. A gente colocou o ponto que a gente vem trabalhando. Claro, jogar aqui dentro é muito forte, mas a gente tem que valorizar esse ponto importante para a sequência do campeonato”, avaliou.