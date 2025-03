Crystal Palace avança para a semifinal da Copa da Inglaterra

Vitória impecável por 3 a 0 sobre o Fulham, na casa do rival londrino, classifica o time, que busca seu 1º caneco na competição secular / Crédito: Jogada 10

O primeiro classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra foi conhecido na manhã deste sábado, 29/3, e é o Crystal Palace. Afinal, no clássico londrino diante do Fulham, na casa do rival, o Craven Cottage, o Crystal se impôs e venceu por 3 a 0. Eze e Sarr marcaram no primeiro tempo, e Nketiah ampliou na etapa final. Foi a segunda vitória seguida do Crystal na casa do Fulham (havia vencido pela Premier League). Assim, o Crystal avança à semifinal e segue com o sonho de conquistar pela primeira vez a competição. Mas o time já foi duas vezes vice. O Fulham, eliminado, também jamais ganhou a competição.

O Fulham criou as primeiras boas chances. Na melhor, aos dois minutos, o ex-Flamengo Muniz chutou com perigo. Mas raspando a trave direita de Turner. Contudo, aos poucos, o Crystal Palace foi se tornando bem mais perigoso. Primeiramente, Lerma acertou o travessão de Leno. Mas, aos 33 , Mitchell puxou o ataque pela esquerda e serviu Eze. Da entrada da área, ele bateu no canto esquerdo de Leno para fazer 1 a 0. O Fulham ainda vacilou aos 37. Em nova jogada pela esquerda, Eze cruzou na primeira trave para Sarr, que se antecipou à marcação de Bassey e cabeceou para ampliar o placar.