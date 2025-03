Com Vini Jr e Rodrygo no banco, Real Madrid vence o Leganés pelo Espanhol

Barcelona e Real Madrid parecem mesmo que vão brigar ponto a ponto pelo título do Campeonato Espanhol. Neste sábado (29), no Estádio Santiago Bernabéu, os Merengues venceram o Leganés por 3 a 2 e colaram novamente no Barça. Os dois arquirrivais somam 63 pontos. Mas os catalães têm um jogo a menos e, nesta igualdade, levam vantagem no critério de desempate. Batito, o Leganés, está em 18º, na zona de rebaixamento.

Vini Jr. e Rodrygo, após participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo durante a semana, foram poupados e só entraram na etapa final de um triunfo suado do Real Madrid.