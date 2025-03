Bahia x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeões estaduais se enfrentam três dias após o título do Timão do Campeonato Paulista

A partida será transmitida pelo Sportv, na rede fechada de televisão, e no sistema Pay-per-view, no canal Premiere.

Como chega o Bahia

Uma semana depois de conquistar o título baiano, o Tricolor chega empolgado pela vitória na Copa do Nordeste, contra o Ceará. Antes da estreia na fase de grupos da Libertadores, Rogério Ceni deve retornar com o time titular, já que utilizou os reservas na vitória contra o Vozão. O único jogador que atuou no meio da semana e deve jogar no final de semana é o lateral-direito Gilberto.

Como chega o Corinthians

Depois da festa pela conquista do Paulista, o Timão muda a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Ramón Díaz coloque em campo em Salvador o mesmo time que atuou na decisão do estadual. A única dúvida é Rodrigo Garro, que pode ser poupado para se recuperar totalmente de lesão.

BAHIA X CORINTHIANS

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data e horário: 30/03/2025, às 20h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Jubá; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Erick Pulga Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo, José Martínez e Raniele; Memphis, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)