Atlético de Madrid cede empate ao Espanyol e se afasta da briga pelo título

Colchoneros jogam mal, fazem 1 a 0 graças a golaço de Azpilicueta e não conseguem reagir após empate do adversário no segundo tempo

O Atético de Madridn jogou mal, se beneficiou de um golaço de Azpilicueta em uma jogada isolada, cedeu o empate e não conseguir reagir diante de um Espanyol satisfeito após a igualdade no placar neste sábado, na Catalunha, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol dos anfitriões foi de Javi Puado, cobrando pênalti. Com o resultado, os colchoneros chegaram aos 57 pontos e podem ficar a nove do líder Barcelona. Já os donos da casa chegaram aos 28 e se afastaram um pouco mais da zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Atleti é o Barcelona, quarta-feira (2), em Madrid, pelas semifinais da Copa do Rei. Já o Espanyol volta a campo no próximo sábado (4), fora de casa, contra o Rayo Vallecano.