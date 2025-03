Vitória acerta contratação de Renato Kayzer, do Fortaleza

Rubro-Negro fecha a compra do atacante por R$ 5 milhões, divididos em 12 parcelas; atleta é aguardado em Salvador para realizar exames médicos

Nesta sexta-feira (28), o Vitória acertou a contratação de Renato Kayzer, atacante do Fortaleza. O Leão da Barra, então, aguarda o jogador na próxima segunda-feira (31) para realizar exames médicos e assinar o contrato.

No entanto, o time baiano conseguiu reduzir o valor e fechou a compra por bem menos: R$ 5 milhões, divididos em 12 parcelas. O vínculo entre Vitória e Kayzer será válido por dois anos. As informações são do portal “A Tarde”.