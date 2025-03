Vasco goleia e afunda o Flamengo no Brasileirão Sub-20

Vasco aproveita-se de expulsão de goleiro do Fla, deslancha no segundo tempo e deixa o rival na lanterna da competição

Com quatro gols em 18 minutos, o Vasco atropelou e aplicou 5 a 0 no arquirrival Flamengo em duelo da terceira rodada do Brasileirão Sub-20 nesta sexta-feira (28). O jogo teve mando do Fla e foi realizado no Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por GB (dois), Zuccarello, Bruno Lopes, que já atuaram no profissional, e Juninho, ainda à espera da oportunidade.

Com o resultado, o Vasco chegou aos quatro pontos e encontra-se em nono lugar. Vale lembrar que a competição é disputada por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Aliás, o lanterna é o próprio Flamengo, com duas derrotas (o Fla deve um jogo ainda).