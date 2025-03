Shakira alfineta Piqué em show com presença de ‘peça-chave’ na descoberta de traição

A cantora também fez menções ao ex durante a passagem da “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” pelo Brasil

A frase faz referência à sua música BZRP Music Sessions #53, lançada após a separação, onde expõe detalhes do rompimento com o ex. O episódio reforça que a colombiana segue usando sua música para expressar seus sentimentos e relembrar o turbulento fim do relacionamento.

Durante um show de sua nova turnê, Shakira voltou a mandar indiretas ao ex-jogador Gerard Piqué . A cantora surpreendeu o público ao levar ao palco a babá de seus filhos, supostamente a pessoa que revelou a infidelidade do ex-marido. Além disso, em meio às performances, a artista disparou: “Diga a verdade, ainda sem indenização”, em uma clara provocação ao ex-defensor do Barcelona.

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Trata-se da turnê do 12º álbum de estúdio da cantora colombiana, o primeiro após hiato de sete anos. A tour recebe o nome da primeira música lançada após o divórcio com o ex-Barcelona, com quem foi casada por 12 anos. “As mulheres não choram, elas faturam”, diz um trecho da canção que também faz referências à namorada de Gerard (tida como pivô da separação) e à ex-sogra.

Na música ‘El Jefe’, dedicada à babá, Shakira também cita o pai de Piqué, Joan Rovira. “Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu sogro ainda está por ai, sem bater as botas”. De acordo com o divulgado à época, os pais do ex-jogador o ajudaram a acobertar o caso extraconjugal com Chía.

Separação de Gerard Piqué

O casamento da cantora com o ex-jogador durou de 2010 a 2022 – tido como um dos mais bem sucedidos do meio esportivo nesse ínterim. A versão de Shakira acusa o ex de infidelidade e afirma que o mesmo mantinha uma longa relação extraconjugal com Clara Chía, que assumiu o status de namorada de Piqué depois do divórcio.