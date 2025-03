Santos treina no CT Rei Pelé com a presença de Rincón; Soteldo é desfalque na atividade

Volante deve ser aproveitado pelo técnico Pedro Caixinha para o duelo contra o Vasco, no domingo. Atacante, por sua vez, tem desgaste físico

O Santos voltou a treinar nesta sexta-feira (28) visando ao jogo contra o Vasco, no domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O atacante Yeferson Soteldo não trabalhou com o elenco e ficou na área interna do CT Rei Pelé por conta de desgaste físico.

Soteldo ficou os 90 minutos em campo na vitória da Venezuela por 1 a 0 sobre o Peru, na última terça-feira, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Antes, atuou por 45 minutos na derrota para o Equador.