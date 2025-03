Rodrigo Caetano explica permanência na Seleção: ‘Treinador desvinculado do diretor’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não me causou estranheza que eu continuasse. Ele expressou isso para mim. Ele não tinha se posicionado em relação ao Dorival. Se posicionou apenas hoje. Dorival é um grande técnico, grande amigo. Mas sou funcionário da CBF até 2026 e sempre tive autonomia para as escolhas das seleções. Essa questão do treinador é uma questão presidencial e, em relação às suas funções e atribuições, ele me deu as condições para tomar decisões e comandar, liderar o processo. A permanência de mais alguns funcionários também. A ideia do presidente era ter um backup do que ocorreria, que isso se iniciasse quando começasse a marcação. Mas optou pela minha permanência e a do Juan para sermos numerosos e que a CBF tivesse mais funcionários”, explicou.