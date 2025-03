Real Madrid x Leganés: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A reta final do Campeonato Espanhol 2024/25 promete muita emoção. Neste sábado (29), o Real Madrid volta a campo após a pausa para a Data Fifa e recebe o Leganés, às 17h (de Brasília), pela 29ª rodada de LaLiga. A bola rola no Santiago Bernabéu e o clube merengue terá a oportunidade, em casa, de se aproximar da liderança.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, além de eliminar o rival Atlético nas oitavas de final da Champions. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti chega embalado para esta reta final de LaLiga, com possibilidade de conquistar o bicampeonato após o título na última edição.

No momento, o Real Madrid é o vice-líder com 60 pontos, três a menos que o Barcelona. Em terceiro está o Atlético, com 56.

Além disso, o Real segue com alguns jogadores no departamento médico, desfalques certos para o jogo deste sábado. São os casos de Dani Ceballos, Jesús Vallejo, Mendy, Carvajal e Militão.