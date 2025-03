Ramón Díaz vira técnico argentino com mais títulos da história

Comandante do Corinthians se isola na liderança do ranking com 16 taças

Antes, ele estava empatado com Helenio Herrera, figura que angariou inúmeras polêmicas dentro e fora das quatro linhas entre as décadas de 50 e 80. Porém, igualmente vencedor, já que obteve 16 troféus na direção de clubes de peso na Europa como Atlético de Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Roma.

Outros integrantes deste seleto hall de vencedores, aliás, são nomes conhecidos do público brasileiro. O “Top 5” dessa relação se completa com Carlos Bianchi (ex-Vélez e Boca) e Marcelo Gallardo (atual técnico do River Plate), com 15 títulos, além de Gustavo Quinteros (hoje no Grêmio) e Guillermo Stabile (ex-Racing), com 13 taças.

De grande identificação com o River desde quando era atleta, é na representação de Núñez que Ramón Díaz acumulou a maior parte das conquistas. Entre Campeonato Argentino, Libertadores e Supercopa dos Campeões da Libertadores, foram dez voltas olímpicas.

Além do River e do Corinthians, o treinador de 65 anos obteve títulos apenas em outros dois clubes. A saber, são eles o Al-Hilal (duas vezes o Saudita e duas edições da Copa do Rei) e San Lorenzo, onde faturou o Clausura de 2007.