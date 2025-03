Patrocinadora de Fluminense e São Paulo chega à Kings League Brazil

Superbet vem crescendo no Brasil

A Superbet vem apostando as fichas no esporte. Além de ser patrocinadora master do Fluminense, São Paulo e agora da Kings League, a empresa de apostas também marca presença em eventos como a Copa do Nordeste. Já em outro ramo, no entretenimento, a marca está presente em grandes eventos musicais como o Lollapalooza e o Rock in Rio.

Times da Kings League Brasil

No site da liga constam dez times registrados com seus respectivos nomes e presidentes. O ‘Capim FC’, por exemplo, estará representado por Jonvlogs, enquanto o ‘Dendele FC’ terá a dupla Paulinho o Loko + LuquEt4 à frente.