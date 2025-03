Palmeiras x Grêmio (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes de Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol neste sábado (29). A partida será realizada às 15h (de Brasília) na Arena Barueri, casa do Alviverde em jogos das mulheres e também das equipes da base.

Como chega o Palmeiras

Com quatro pontos em duas rodadas, o Verdão vem de vitória sobre o América-MG, na última quarta-feira (26), por 2 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG. Assim, ocupa a sétima colocação. Para o duelo contra o Grêmio, Camilla Orlando contará com o ataque formado por Soll e Amanda Gutierres. Com um time totalmente renovado, o Verdão segue em busca do título nacional.

Como chega o Grêmio

Por sua vez, o Tricolor Gaúcho ainda não venceu no Brasileirão, com uma derrota e um empate. Mesmo atuando fora de casa, busca seus primeiros três pontos e um resultado positivo. No ataque, Yamila Rodríguez é a principal esperança de gols do Grêmio.

PALMEIRAS X GRÊMIO

3ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino

Data-Hora: 29/3/2025 (sábado), às 15h (de Brasília)

Local: Arena Barueri

Onde assistir: Sportv

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Isadora, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Diany e Lais Estevam; Tainá Maranhão, Soll e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

GRÊMIO: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jessica Peña (Amanda Brunner), Daniela Montoya e Camila Pini; Drika, Giovaninha e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos

Árbitro: Jenifer Alves Freitas (RJ)

Assistentes: Cassio Pires Dornelles e Eduardo Fernandes Bastos – Ambos do Rio Grande do Sul