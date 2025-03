Mudanças de nomes! ESPN promoverá repaginada mais relevante dos últimos anos

O canal, portanto, vai fazer parte da Franquia F, que vai impactar diretamente em quatro programas da grade diária, que será formada por: F 360 (às 9h), F Show (às 13h), Mundo F (às 15h) e Equipe F (às 18h). No entanto, vale ressaltar que o SportsCenter continua no ar normalmente com quatro edições diárias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A principal alteração será no horário de almoço. O atual programa F90 vai dar espaço ao F Show, que terá um novo cenário, com recursos de tecnologia unreal e realidade aumentada, com a intenção de dar jus ao nome show, para os fãs do futebol. Além disso, o formato mescla jornalismo, opinião, entretenimento e humor. Assim, o programa terá o comando de Eduardo de Meneses e pelos comentaristas Pedro Ivo Almeida, Rodrigo Bueno, Nathalia Ferrão e Raphael Prates.