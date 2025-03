Mastriani, do Athletico-PR, está a caminho do Botafogo

O centroavante Mastriani, do Athletico-PR, acertou com o Botafogo e está a caminho do Mais Tradicional. Nesta sexta-feira (28), aliás, ele rescindiu o contrato com o Rubro-negro. A informação inicial foi da setorista do Furacão Monique Vilela. Segundo o “ge”, o jogador chega ao Glorioso por empréstimo, até o fim do ano, com opção de compra.

O uruguaio estava no Paranaense, rebaixado para a Série B, desde o ano passado, período, aliás, em que marcou 16 gols (um deles, inclusive, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo primeiro turno do Brasileirão). Ele ainda soma cinco assistências e 47 jogos.