Juventus x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (29) pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Juve tem chances remotas de título, mas foca no G4

Juventus e Genoa se enfrentam neste sábado (29) às 14h (horário de Brasília) pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto. Com chances remotas de título, a Juve entra em campo de olho na luta por uma vaga em competição europeia na temporada 2025/2026, enquanto o Genoa está em 12º, praticamente só cumprindo tabela.

A Juventus aparece em quinto lugar, com 52 pontos, a 12 da líder Inter de Milão e a um do Bologna, quarto lugar. O G4 tem ainda Napoli e Atalanta, com 61 e 58 pontos, respectivamente. Vale lembrar que o quinto lugar se classifica para a Liga Eoropa, enquanto o sexto disputará a Liga Conferência.