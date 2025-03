Juventude x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo pela primeira rodada do Brasilierão rola em Caxias do Sul e promete muito equilíbrio

Juventude e Vitória jogam neste sábado, 29/3, às 18h30 (de Brasília). O duelo, no ótimo gramado do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, marca a estreia das equipes na Série A do Brasileirão-2025. O Juventude tentará fazer valer o fator casa para começar a sua campanha com um triunfo. Mas o rubro-negro baiano se reforçou muito para esta temporada e espera se sair bem neste duelo fora de casa.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 18h30 (de Brasília).