Internacional fica próximo de acordo por renovação contratual de Roger Machado

Como dar sequência ao trabalho é uma vontade recíproca dos dois lados, contribuiu para que as tratativas progredissem rapidamente. Roger e a direção debateram a possibilidade no CT Parque Gigante nesta semana. Houve uma diferença da proposta salarial e o entendimento de remuneração ideal pelo treinador. Apesar disso, foram superadas sem tanta dificuldade. Não apenas o treinador como seus assistentes receberão uma valorização salarial. O clube já prepara a documentação necessária para firmar o novo vínculo. Roger é o protagonista da evolução do Colorado desde a sua chegada no segundo semestre de 2024.

Avançou! O Internacional se aproxima de um acerto com o técnico Roger Machado para uma renovação contratual. Afinal, a sinalização positiva veio em uma reunião entre a diretoria e os representantes do comandante. A tendência é de que o novo vínculo passe a ser vigente até o próximo ano. As partes acordaram também por uma valorização salarial. A assinatura e divulgação da extensão da parceria provavelmente ocorrerão nos próximos dias. A informação é do portal “Gaúcha ZH”.

Trabalho elogiável de Roger no Internacional

Ele conduziu a equipe na recuperação do Campeonato Brasileiro, especialmente no segundo turno do torneio. O Inter emplacou uma sequência de 16 jogos invictos na Série A e encerrou sua participação com o quinto lugar. Assim, assegurou a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025.

Tal cenário ajudou o time a se tornar confiante para retomar o caminho dos títulos. Depois de um início irregular na atual temporada, principalmente por diversas lesões, o Internacional retomou a boa fase. A coroação do trabalho veio com o título invicto do Campeonato Gaúcho, que era o primeiro objetivo em 2025.

Com isso, houve a quebra de um jejum de quase nove anos sem conquistas. Roger também é uma presença ativa do planejamento ao lado do departamento de futebol. O comandante, aliás, regularmente visita o CT de Alvorada, local de treinamento da base. O seu objetivo é auxiliar a implementar uma filosofia, integração entre o profissional e as categorias inferiores, além de identificar atletas promissores e realizar a adaptação progressiva ao time principal.