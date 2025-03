Fulham x Crystal Palace: Onde assistir, escalações e arbitragem

A manhã deste sábado, 29/3, já começa quente e com decisão envolvendo rivais londrinos. Afinal, às 9h15 (de Brasília), o Fulham recebe o Crystal Palace em jogo pela fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. Como se trata de jogo único, quem vencer passa de fase. Os times jamais ganharam a competição e querem acabar com este jejum. O Crystal Palace já foi duas vezes vice-campeão. O Fulham, uma vez vice.

A volta de um de seus alicerces da marcação, o volante Lukic, aumenta ainda mais a motivação do time em casa para este duelo. Na criação, mais uma vez Andreas Pereira vai para o jogo. Assim, formará com Iwobi os minuciadores do atacante Rodrigo Muniz. O brasileiro, aliás, vem sendo decisivo em várias partidas desta temporada.

Como chega o Crystal Palace

A grande notícia do Crystal Palace é a presença de Mateta. No início da semana, era considerado carta fora do baralho por causa das dores no ouvido que não cessavam. Mas ele se recuperou, treinou nos últimos dois dias e, mais uma vez, comandará o ataque de sua equipe, sempre bem municiado por Eze e Sarr, os dois jogadores mais regulares do time na temporada.

FULHAM X CRYSTAL PALACE

Copa da Inglaterra – Quartas de final

Data e horário: 29/3/2025, às 9h15 (de Brasília)

Local: Craven Cottagem, Londres (ING)

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Berge e Lukic; Traoré, Andreas Pereira e Iwobi; Muniz. Técnico: Marco Silva

CRYSTAL PALACE: Turner; Richards, Guehi e Lacroix; Munoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Eze e Sarr; Mateta. Técnico: Oliver Glasner

Árbitro: Darren England

Auxiliares: Ian Hussin e Akil Howson

VAR: Robert Jones

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.