Fortaleza anuncia a contratação de Deyverson, ex-Atlético-MG

Atacante chega ao Laion com contrato até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (28), a contratação de Deyverson, ex-Atlético-MG. O atacante assina contrato até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. A chamada do acerto com o jogador foi feita com um “calendário do amor”, em referência a uma postagem feita pela esposa do atleta, que viralizou na internet.

“Tem características interessantes, é um 9 que protege bem a bola, tem ótima bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, aquela raspada muitas vezes de um tiro de meta que vai para o centroavante para dar sequência ao ataque”, destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza SAF.