Flamengo x Internacional terá troca de faixas no Maracanã

Uma tradição do futebol brasileiro esquecida nos últimos anos será reeditada neste sábado (29), antes da partida entre Flamengo e Internacional, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h. Afinal, Fla e Inter promoverão uma troca de faixas no Maracanã.

Além de serem campeões estaduais no mesmo ano, Fla e Inter levantaram a taça no mesmo dia: 16/3. A dupla empatou com os rivais Fluminense (0 a 0) e Grêmio (1 a 1), respectivamente, mas ficou com a taça após vencer o jogo de ida.