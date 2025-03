Fifa retira o Botafogo da lista do transfer ban

Entidade reconhece que o Glorioso quitou débito com paraguaios pelo atacante Segovinha, hoje emprestado a clube do mundo árabe

A Fifa reconheceu, então, o pagamento do Botafogo ao Guaraní-PAR pelo atacante Segovinha. Nesta semana, o clube brasileiro depositou 452 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões) ao clube paraguaio e aguardava apenas a retirada do banimento. O jogador, atualmente, está emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes.

Conforme o próprio Botafogo adiantou na última quinta-feira (27) , a Fifa retirou o clube da lista de transfer ban, punição aplicada pela entidade máxima do futebol mundial contra agremiações com irregularidades econômicas e infrações graves sobre transferências de atletas. O Alvinegro ficaria, assim, três anos impedido de inscrever novos jogadores se permanecesse com o “nome sujo”.

O Glorioso, dessa forma, está novamente apto a registrar novas contratações. E a primeira deve ser o centroavante Mastriani, do Athletico-PR. O jogador uruguaio já está no Rio de Janeiro para assinar contrato por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.