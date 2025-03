Estrela Amadora x Sporting: escalações e atbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (29) pela 27ª rodada do Campeonato Português

Líder do Campeonato Português, o Sporting visita o Estrela Amadora neste sábado (29) às 15h, no Estádio José Gomes. A partida é válida pela 27ª rodada da competição. Vale lembrar que são 34.

O Sporting soma 62 pontos, três a mais do que o vice-líder Benfica, que tem um jogo a menos. Inclusive, os rivais de Lisboa se enfrentarão na penúltima rodada da competição, prevista para o início de maio. Porto e Braga, ambos com 53, completam o G4, com chances remotas de título. A Estrela Amadora, por sua vez, luta contra o rebaixamento.