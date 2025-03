Espanyol x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Para seguir na briga pelo título do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid e visita o Espanyol neste sábado (29), às 12h15 (de Brasília), no RCDE Stadium, em Cornella, na Catalunha. As equipes voltam a campo após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam pela 29ª rodada de LaLiga. Colchoneros querem se aproximar do líder Barcelona. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Espanyol O Espanyol não faz uma grande temporada e tem como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento de LaLiga. O time está na 15ª posição, com 28 pontos, um a mais que o Leganés, que abre a degola no 18º lugar. Além disso, o time não venceu há duas rodadas e precisa evoluir nesta reta final de temporada para se manter na elite do futebol espanhol. Como chega o Atlético de Madrid Por outro lado, o Atlético faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Diego Simeone e está na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O time é o terceiro colocado, com 56 pontos, sete a menos que o líder Barcelona. Ou seja, para seguir na briga pelo título, os Colchoneros precisam da vitória em casa.