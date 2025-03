Cristiano Ronaldo se tornará personagem em jogo de luta

Atacante português e a produtora do jogo, SNK, contaram com a influência do príncipe herdeiro saudita para fechar a parceria

Cristiano Ronaldo entrará no mercado dos jogos eletrônicos. Isso porque o atacante português se tornará personagem do game de luta “Fatal Fury: City of the Wolves”. O anúncio da parceria foi feito pelo craque e pela produtora do jogo, SNK. A atração estará disponível em distintas plataformas e videogames a partir do dia 24 de abril.

“Grandes notícias para compartilhar com todo mundo hoje. Serei um personagem no novo jogo de luta Fatal Fury: City of the Wolves! Vamos nos divertir a partir do dia 24 de abril”, publicou o astro português em suas redes sociais.