Corinthians se aproxima de renovação com Talles Magno

O Corinthians está próximo de anunciar a permanência de um dos seus artilheiros na conquista do Campeonato Paulista. Com contrato de empréstimo, o Timão trabalha para ampliar o vínculo com o atacante Talles Magno junto ao New York City. O jogador marcou cinco gols no estadual e terminou como artilheiro do clube no torneio, junto com Yuri Alberto.

O Timão está apenas por detalhes burocráticos de anunciar uma prorrogação no empréstimo do jogador. De acordo com o diretor executivo de clube, Fabinho Soldado, Talles Magno já demonstrou sua intenção de ficar no clube e que a situação está favorável para o lado alvinegro.