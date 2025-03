Conmebol altera data do duelo entre Fluminense e Unión Española, no Chile

Partida do Tricolor, que estava marcada para o dia 22 (terça), às 21h30 (de Brasília), será disputada no dia seguinte, 23 (quarta), às 19h

A Conmebol anunciou, na noite desta quinta-feira (27), a alteração da data do confronto entre Fluminense e Unión Española, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Assim, a partida, que estava marcada para o dia 22 (terça), às 21h30 (de Brasília), será disputada no dia seguinte, 23 (quarta), às 19h (de Brasília).

Antes disso, o Tricolor estreia na competição continental na próxima terça-feira (01), às 21h30 (de Brasília). O duelo será contra o Once Caldas no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia.