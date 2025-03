Com alterações, Cruzeiro finaliza preparativos para estreia no Brasileirão

Leonardo Jardim encerrou os preparativos e vai fazer mudanças na defesa, no meio e ataque

Finalmente, o Cruzeiro voltará a campo. A torcida já sentia falta da equipe, afinal, foram 34 dias sem jogos desde a eliminação precoce no Campeonato Mineiro. Mas a Raposa está pronta para o início do Campeonato Brasileiro. O jogo de estreia será contra o Mirassol, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Durante o período sem jogos, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para trabalhar com os atletas e preparar o time para os desafios do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O time passará por mudanças para o jogo contra o Mirassol.