Caldeirão vai ferver! Vasco anuncia ingressos esgotados para estreia

São Januário estará lotado para primeira rodada do Brasileirão, no domingo (30), em duelo contra o Santos, às 18h30 (de Brasília)

Já há a primeira lotação garantida para um estádio do Brasileirão. Afinal, o Vasco anunciou nesta sexta-feira (28) via redes sociais que os ingressos estão esgotados para a estreia de domingo (30) contra o Santos. Assim, haverá casa cheia em São Januário para o retorno do torneio mais importante do país, o que já é uma tônica na Colina Histórica.

O clube, no entanto, não confirmou o número de ingressos comercializados. No último jogo em São Januário, contra o Botafogo, em 23 de fevereiro, pela 11ª rodada do Carioca, 18.347 entradas estavam disponíveis.