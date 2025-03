Brighton x Nottingham Forest: Onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Brighton tenta vaga à semi e forra pelo 7 a 0 que levou recentemente na Premier League / Crédito: Jogada 10

Um dos jogos que mais prometem neste sábado, 29/3, é Brighton x Nottingham Forest. Afinal, além de estar em jogo uma vaga na semifinal da Copa da Inglaterra, para o Brighton é a chance de ir à forra do que ocorreu na última partida entre as equipes, Afinal, o Nottingham, em casa, impôs humilhantes 7 a 0 em um dos times mais regulares da Premier League. A partida será às 14h15 (de Brasília), no Falmer Stadium. O Brighton corre atrás do sonho de vencer esta competição pela primeira vez (foi vice uma vez). Já o Nottingham quer seguir sonhando com a terceira conquista (levou em 1898 e 1959). Onde assistir Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 14h15.

A maior ausência será Lamptey. Afinal, sofreu grave lesão no tornozelo. O técnico Fabian Hürzeler, mais uma vez, aposta num 4-2-3-1. Mas com Mitoma sempre com liberdade para chegar no ataque e monitorar Welbeck, que novamente será a principal arma para o Brighton buscar a vaga na semifinal.