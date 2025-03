Brasileirão começa como a liga nacional com os maiores estádios do futebol mundial

No total, foram checadas as capacidades de 234 estádios diferentes. Veja o ranking / Crédito: Jogada 10

Mais uma edição do Campeonato Brasileiro vai começar, e a expectativa é que a competição se aproxime dos números das maiores ligas nacionais quando o assunto é média de público. Espaço físico para isso, existe. Assim, um levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu, então, que o Brasileirão é a competição doméstica com os maiores estádios disponíveis: uma capacidade média de 45,4 mil pessoas por estádio. Foram considerados todos os estádios dos times mandantes das 12 principais ligas nacionais do mundo: Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, Bélgica, Brasil, Argentina, México e Estados Unidos. No total, foram, aliás, checadas as capacidades de 234 estádios diferentes. E nenhum país teve competição com maiores estádios que o Brasil.

As 10 campeonatos nacionais com os maiores estádios disponíveis: 1 – Brasileiro – capacidade média: 45,4 mil torcedores

2 – Italiano – capacidade média: 41,9 mil torcedores 3 – Alemão – capacidade média: 41,8 mil torcedores 4 – Argentino – capacidade média: 40,6 mil torcedores

5 – Mexicano – capacidade média: 39,4 mil torcedores 6 – Inglês – capacidade média: 39,3 mil torcedores 7 – Espanhol – capacidade média: 35,3 mil torcedores

8 – Francês – capacidade média: 34,1 mil torcedores 9 – MLS (Estados Unidos) – capacidade média: 29,1 mil torcedores 10 – Português – capacidade média: 24,2 mil torcedores

Brasileirão tem 13 mandantes com estádios para 40 mil pessoas ou mais Nenhum campeonato nacional analisado tem um percentual tão grande de mandantes com estádios considerados de grande porte. Afinal, treze dos 20 clubes, 65%, realizam suas partidas em estádios com capacidade para 40 mil pessoas ou mais. Apenas seis times mandam seus jogos em estádios com capacidade para menos de 30 mil pessoas: Vasco, Santos, Sport, Juventude, Red Bull Bragantino e Mirassol. Para se ter uma ideia, na Premier League, maior campeonato nacional do planeta, são nove times com estádios para 40 mil pessoas ou mais, quatro a menos que no Campeonato Brasileiro. E também seis equipes com estádios pequenos, com capacidade para 30 pessoas ou menos. Maracanã é o representante brasileiro entre os maiores do mundo O Mundial de 2014 ajudou decisivamente o Campeonato Brasileiro a se tornar o maior do mundo em tamanho de estádios, ainda que tenha reduzido a capacidade do maior deles. Com espaço para 90 mil pessoas até ser totalmente reformado para a Copa do Mundo, o Maracanã caiu para os 78.838 lugares atuais e é, atualmente, o sexto maior estádio entre as principais competições nacionais do mundo.