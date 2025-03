Brasil empata com Uruguai na estreia do Sul-Americano Sub-17

Brasil e Uruguai estrearam com empate 1 a 1 no Sul-Americano Sub-17, que se realiza na Colômbia. O jogo foi no Estádio Jaime Morón, em Cartagena. O Brasil foi péssimo no primeiro tempo, quando foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, gol de Azambuja. Mas, na etapa final, o time canarinho voltou melhor, empatou logo com Ruan Pablo e teve chance para virar. Contudo, sem sucesso.

O Sul-Americano Sub-17 é disputado em dois grupos de cinco equipes, e os dois primeiros de cada grupo vão à semifinal. Mas há sete vagas para o Mundial. O Brasil está no Grupo B, que, além do Uruguai, tem Venezuela, Equador e Bolívia. No outro jogo da primeira rodada, a Venezuela venceu por 2 a 0 a Bolívia e lidera. Na próxima rodada, no domingo, os brasileiros enfrentam a Bolívia.