Bayern x St. Pauli: Onde assistir, escalações e arbitragem

Triunfo neste sábado manterá os Bávaros com boa vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Time de Hamburgo luta para não cair / Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Alemão com 56 pontos, entra nesta 27ª rodada com seis de frente para o Leverkusen, o Bayern de Munique recebe, na Allianz Arena, o St. Pauli neste sábado, 29/3, às 11h30 (de Brasília). Os bávaros são muito favoritos diante do time de Hamburgo, que luta para se manter na elite. Afinal, tem 25 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas, com cinco pontos de frente para o primeiro dentro, o Bochum. Por isso, qualquer pontinho diante do bicho-papão da Alemanha será lucro. Onde assistir Os canais SporTV, Cazé TV e OneFootball transmitem a partir das 11h30 (de Brasília).

Como chega o Bayern O Bayern entrará bastante desfalcado para esta partida. O treinador Vincent Kompany, que já não contava com o goleiro Neuer, machucado, perdeu nesta data Fifa dois jogadores, que se machucaram em jogos pelas suas seleções: o francês Upamecano e o canadense Davies. Além disso, Coman não se recuperou e provavelmente é outro que estará fora. Porém, como tem um super elenco, o treinador tem várias opções para montar o time. No gol, entra Jonas Urbig. Dier começa na zaga. Mas se Coman não jogar, Olise, Musiala e Sane formarão o trio ofensivo, com Kane no comando do ataque.