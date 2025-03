Bayern de Munique define um sucessor para Manuel Neuer

Fim de uma era? Com Manuel Neuer, de 39 anos, perto da aposentadoria, o Bayern de Munique já começa a trabalhar nos bastidores para buscar um sucessor para o goleiro, que está há 14 anos como um dos principais jogadores do clube. De acordo com informações do jornal ‘The Telegraph’, a principal opção do clube é Bart Verbruggen, goleiro holandês de 22 anos. Ele trocou o Anderlecht pelo Brighton há duas temporadas e se tornou um dos destaques do time, que atualmente ocupa a 7ª posição na Premier League.

