Bayern ameaça processar Federação Canadense após lesão grave de Alphonso Davies

Clube exige explicações e questiona negligência médica após o lateral sofrer ruptura do ligamento cruzado do joelho direito

O Bayern de Munique ameaçou processar a Federação Canadense de Futebol após Alphonso Davies sofrer uma grave lesão durante os compromissos internacionais. Jan-Christian Dreesen, presidente executivo do clube, pediu uma “explicação completa dos fatos” e afirmou que o Bayern “se reserva do direito de tomar medidas legais”.

O lateral-esquerdo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito nos primeiros minutos do jogo contra os Estados Unidos, pela Liga das Nações da Concacaf.