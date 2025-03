Bahia lança novas camisas para temporada em primeira coleção com a Puma

O lançamento, aliás, marca a primeira aparição da nova fornecedora de material esportivo nas camisas do clube: a Puma. A marca, então, agora é responsável pelo vestuário de todas as categorias do Tricolor de Aço , como a masculina, feminina e juvenil.

O Bahia desenvolveu dois modelos, para uniformes um e dois. O primeiro é o HOME, inspirado nas baianas, traz a inscrição “Bahia: Terra Mãe” e detalhes em azul, com estampa que remete às rendas tradicionais. O uniforme AWAY, tricolor, tem listras repaginadas e uma tonalidade mais escura de azul, com a frase “Berço de Todas as Cores” na parte de trás.

“A coleção 2025 marca o início de uma nova fase do Esporte Clube Bahia SAF com a PUMA, unindo performance, tradição e identidade cultural. Com ‘Bahia: Terra Mãe’, trouxemos para o uniforme HOME elementos visuais inspirados nos vestidos das baianas de acarajé, que representam com força e dignidade a essência da nossa terra. Já a camisa AWAY, mais próxima da estética tradicional, carrega o conceito de pluralidade ao se apresentar como o ‘Berço de Todas as Cores’. Essa coleção reforça nosso posicionamento como um clube que valoriza suas raízes e, ao mesmo tempo, se projeta com força no cenário nacional e internacional”, diz Rafael Soares, Diretor de Marketing e Negócios da SAF do clube.