Veja como está aproveitamento do Vasco em São Januário no ano

Veja retrospecto do Vasco em São Januário no ano

Já são cinco partidas do Vasco em São Januário na temporada. Ao todo, a equipe ganhou três vezes e empatou duas. Dessa forma, angaria um aproveitamento de 73,3% em seus domínios. Bom lembrar, a título de curiosidade, porém, que dois destes duelos foram sob a circunstância de visitante – contra Nova Iguaçu e Maricá.

Os dois empates citados foram exatamente nas duas primeiras rodadas do Carioca. Na estreia, a equipe ficou no 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela partida inaugural do certame (como visitante). Na sequência, empatou novamente, desta vez com o Bangu, por 0 a 0, com direito a Jair perdendo pênalti nos acréscimos. Nos duelos em questão, porém, o time ainda não estava sob o comando do técnico Fábio Carille, levando a campo escalações alternativas, a exemplo do que ocorre com os outros grandes do Carioca.

Elenco principal estreia

As três partidas seguintes em casa, no entanto, foram com o elenco principal. O retrospecto? 100% de aproveitamento, já que foram três vitórias. Primeiro, a equipe amassou a Portuguesa, goleando por 4 a 1, no primeiro contato do torcedor com o time principal em São Januário e, claro, com alguns dos reforços e também com Carille à beira do campo.