Torcedores da Real Sociedad sofreram punição severa após racismo com Vini Jr

A Comissão Antiviolência, Xenofobia e Racismo na Espanha estabeleceu uma punição para dois torcedores da Real Sociedad que cometeram preconceito racial contra Vini Jr. A entidade que foi criada para combater manifestações racistas no país determinou que os criminosos não poderão frequentar âmbitos esportivos por um ano. Além disso, cada um deles terá que pagar uma multa de 4 mil euros (quase R$ 25 mil na cotação atual).

O episódio de racismo ocorreu no começo da segunda etapa da vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre a Real Sociedad. Assim, a comissão argumenta que Vini Jr foi alvo de cânticos e sinais considerados xenofóbicos e racistas no embate. Portanto, este é mais um exemplo de caso de preconceito racial que recebe sanção na Espanha. Em 2024, um torcedor do Mallorca foi autor de gestos semelhantes e a Justiça espanhola o condenou a um ano de detenção. Um outro torcedor do Valencia, aliás, também recebeu oito meses de prisão por insultos racistas contra Vini Jr.