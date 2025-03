Strasbourg x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês

As emoções do Campeonato Francês estão de volta após a pausa para a Data Fifa de março. Nesta sexta-feira (28), o Strasbourg recebe o Lyon às 16h45 (de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, na partida de abertura da 27ª rodada da Ligue 1. O duelo coloca frente a frente duas equipes que lutam por uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida não tem transmissão confirmada para o Brasil.