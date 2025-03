Savarino renova com o Botafogo

Um dos pilares do Botafogo nos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão de 2024, Savarino está de contrato novo com o Mais Tradicional. O atacante renovou o vínculo até junho de 2028. O astro assinou a papelada na noite da última quarta-feira ao chegar da seleção venezuelana, onde disputou as últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A informação é do site “ge”.

De acordo com a publicação, a nova multa rescisória de Savarino, para o futebol estrangeiro, gira em torno de 20 milhões de dólares (R$ 113 milhões).