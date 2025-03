Santos faz segundo tempo avassalador e vira sobre São Paulo pelo Brasileiro Sub-20

Meninos da Vila reagem na etapa final com quatro gols e findam invencibilidade do Tricolor; Luca Meireles (2 gols), Pepê e Enzo definem triunfo

Em clássico com tempos distintos, o Santos mostrou grande poder de reação e derrotou por 4 a 2 o São Paulo de virada na tarde desta quinta-feira (27), no CT de Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O Tricolor chegou a abrir dois gols de frente na primeira etapa, com Henrique e João Alencar (contra), mas o Peixe foi avassalador no segundo tempo e fez quatro gols. Luca Meirelles, com dois tentos, deixiu tudo igual, e Pepê e Enzo definiram o triunfo alvinegro.