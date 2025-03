Palmeiras tem retrospecto positivo em duelos de mata-mata em Itaquera

O Palmeiras precisa de uma virada para conquistar o Campeonato Paulista . Na noite desta quinta-feira (27), o Verdão visita o Corinthians, na Neo Química Arena, depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque. A casa alvinegra possui boas recordações para o lado alviverde em duelos de mata-mata.

Em 2020, o Dérbi aconteceu na decisão. No jogo de ida, na Neo Química Arena, empate sem gols. Na volta, no Allianz Parque, novo empate, só que em 1 a 1, e o título ficou com o Verdão após nova vitória nos pênaltis.

No confronto mais recente, o Palmeiras conseguiu a classificação na semifinal do Paulista de 2021. Em jogo único na casa do adversário, o Alviverde venceu por 2 a 0, com gols de Victor Luís e Luiz Adriano, já com Abel Ferreira no comando.

O único revés foi na final de 2018. No jogo em Itaquera, o Palmeiras venceu por 1 a 0, mas acabou perdendo pelo mesmo placar no Allianz Parque e sendo derrotado nos pênaltis. No retrospecto geral, o Verdão venceu seis vezes o rival na Neo Química Arena, empatou outras seis e perdeu em oito oportunidades.