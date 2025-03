Otávio sofre lesão e desfalca o Fluminense nos próximos jogos

Jogador sente problema no tendão de Aquiles; volante não enfrenta o Fortaleza na estreia pelo Brasileirão e nem o Once Caldas pela Sula / Crédito: Jogada 10

O Fluminense vai iniciar o Campeonato Brasileiro sem um de seus reforços para a temporada: o volante Otávio. Afinal, o atleta teve um problema no tendão de Aquiles da perna direita durante o treino desta quinta-feira (27), no CT Carlos Castilho. Com isso, ele está fora da partida contra o Fortaleza, no próximo sábado, e da viagem para a Colômbia, onde o Tricolor enfrentará o Once Caldas. O jogador, aliás, deve perder mais confrontos durante a temporada. Porém, a extensão da lesão e o tempo de recuperação só serão definidos após um novo exame.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro exame, aliás, já indicou uma lesão na região, mas o clube aguarda mais detalhes no próximo. Caso seja uma contusão leve, Otávio ficará afastado por algumas semanas, mas, se houver ruptura completa, a recuperação pode levar até seis meses. As informações são do portal “ge”.