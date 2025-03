Neymar vai completar um mês sem atuar pelo Santos; Veja jogos sem craque

A contusão o tirou da semifinal do Paulista contra o Corinthians, jogo em que o Santos foi derrotado, e também das partidas da Seleção contra Colômbia e Argentina. Neymar não entra em campo desde 2 de março, quando saiu no segundo tempo das quartas de final contra o Red Bull Bragantino.

Neymar está fora da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, no domingo (30), em São Januário. O camisa 10 completará um mês sem jogar, pois ainda não se recuperou da lesão na coxa esquerda e perdeu confrontos importantes.

Desde então, ele sente dores, mas, na época, usou as redes sociais para dizer que estava bem. Mesmo assim, ficou fora do amistoso contra o Coritiba e dos jogos do Brasil. Agora, segue em recuperação, mas o departamento médico do Peixe quer esperar até que esteja 100%.

No dia do duelo com o Vasco, Neymar completará 28 dias sem atuar. Esse período já supera os 25 dias em que disputou sete jogos desde a estreia contra o Botafogo-SP. A expectativa é que volte contra o Bahia, em 6 de abril, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

