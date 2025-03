Luiz Araújo mira titularidade no Flamengo e cita conselhos de Filipe Luís

Atacante também comenta sobre estreia do Brasileirão e comenta sobre lesões no clube em início de temporada: 'Fazem parte do futebol'

Um dos destaques do Flamengo no início do ano, Luiz Araújo concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (27). O atacante não escondeu sua felicidade pelo seu momento em campo e destacou que quer uma vaga de titular na equipe rubro-negra. Para isso, ele citou ajuda do técnico Filipe Luís, que dá conselhos às atividades diárias.

“Me sinto muito importante para o Flamengo. Tanto que em jogos decisivos venho aparecendo e mostrando meu trabalho. O mais importante é o grupo do Flamengo. Com certeza vou dar o meu melhor para estar entre os 11 titulares. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Estou mostrando meu trabalho nesse começo. Tenho muito a crescer e evoluir, estou escutando muitos conselhos do Filipe e tenho certeza que esse será um grande ano para mim e toda a equipe”, disse.