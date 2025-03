Lucas Moura revela que desfalcará o São Paulo contra Sport e Talleres

Meia não estará em campo nas estreias do Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Ele se recupera de trauma no joelho direito

O São Paulo não terá Lucas Moura nas estreias no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Afinal, o meia revelou que não estará em campo contra o Sport, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Morumbis, e diante do Talleres, na quarta-feira, em Córdoba, na Argentina.

Lucas Moura ainda se recupera de uma trauma no joelho direito, sofrido na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador segue sem treinar desde então e também não foi a campo nesta quinta, na penúltima atividade do Tricolor antes de enfrentar o time pernambucano.