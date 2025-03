Kopenhagen venderá ovos de Páscoa do Manchester City e o PSG no Brasil

Os itens serão compostos por chocolate ao leite e terão uma minibola de futebol com as cores temáticas dos clubes como brinde. O valor estipulado para a venda dos ovos de Páscoa será de R$ 159,90.

Manchester City e PSG venderão ovos de Páscoa no Brasil através da Kopenhagen. A renomada marca produtora de chocolates obteve a liberação para comercializar estes produtos no país graças à intermediação da Destra Licenciamento de Marcas.

“Buscamos criar uma ação que estreitasse o vínculo entre os times e nossos consumidores, e entendemos que tanto o PSG quanto o Manchester City têm uma forte conexão com o público brasileiro, pois abrigam grandes ídolos do nosso futebol”, esclareceu a funcionária.

PSG prepara mudança de estádio

O PSG está prestes a deixar o Parque dos Príncipes para se mudar para um novo estádio, maior e mais distante do centro de Paris. De acordo com informações da imprensa francesa, a decisão foi tomada pelo fundo do Qatar que comanda o clube. Segundo o ‘Le Parisien’, o anúncio oficial deve ocorrer em abril, e o local mais cotado para abrigar a nova casa do PSG é Massy, a cerca de 30 km de Paris.

Além disso, o projeto prevê não apenas um estádio para 90 mil torcedores — tornando-se o maior da França, superando o Stade de France —, mas também a construção de diversos edifícios e instalações ao redor, aproveitando a expansão planejada do metrô. Ao mesmo tempo, o custo total da obra será de aproximadamente 1 bilhão de euros.

A mudança acontece após a tentativa frustrada do clube comprar o Parque dos Príncipes da prefeitura de Paris por 38 milhões de euros. A proposta acabou sendo recusada pela prefeita Anne Hidalgo, que considerou o valor muito baixo diante dos investimentos do clube no elenco, estimados entre 200 e 300 milhões de euros. Resta saber como ficará o contrato de concessão do estádio, que atualmente vai até 2043.