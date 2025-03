Jornalista garante que Jorge Jesus ‘não tem condições’ de assumir a Seleção Brasileira

Em meio à turbulência que envolve a Seleção Brasileira e a possibilidade de uma nova mudança de comando, a opinião do jornalista Mauro Beting se destaca. Isso porque em seu recente comentário, o comunicador expressou sua crença de que Jorge Jesus, atual técnico do Al-Hilal e ex-mais aclamado treinador do Flamengo, “não tem condições de assumir a seleção” para o lugar de Dorival Júnior, caso o atual comandante seja demitido.

Beting fundamenta sua análise na controversa relação entre Jorge Jesus e Neymar, principal nome da geração, e decide ‘ficar do lado’ do camisa 10 do Santos. Então, inicia suas ressalvas. O jornalista reconhece o “trabalho bárbaro” do Mister à frente do Flamengo, com estilo de jogo ofensivo e vitorioso, mas pondera que o feito pode não ser suficiente para lidar com a complexidade da Seleção.